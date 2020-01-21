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Самолет из Москвы на Сахалин вынужденно сел в Казани из-за самочувствия пассажира

Пассажиру оказали помощь на борту

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 января. /ТАСС/. Самолет, следовавший по направлению Москва - Южно-Сахалинск, во вторник совершил вынужденную посадку в Казани из-за состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска.

"Из-за больного пассажира самолет сел в ближайшем аэропорту", - сообщил собеседник агентства. Пассажиру стали оказывать помощь еще на борту. Подробности не уточняются.

По информации аэропорта, планируется, что самолет прибудет на остров сегодня вечером. Кроме того, из-за инцидента на три часа задержан рейс Южно-Сахалинск - Москва.

Теги
РоссияСахалинская область
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