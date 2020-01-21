Медцентр ДВФУ в 2020 году планирует оказать помощь более чем 11 тыс. пациентам

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Медицинский центр Дальневосточного федерального университета в 2020 году планирует оказать помощь более чем 11 тыс. пациентам. Около половины из них получат высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), сообщил во вторник ТАСС главный врач медцентра ДВФУ Олег Пак.

Медцентр ДФВУ - самое современное медицинское учреждение на Дальнем Востоке, является пилотным проектом правительства РФ. Центр входит в состав Дальневосточного федерального университета. В 2019 году медучреждение оказало ВМП 4129 пациентам.

"На 2020 год запланировано оказать помощь более чем 11 тыс. пациентам, ВМП - более 5000 пациентам. ВМП в МЦ ДВФУ оказывают не только жителям Приморского края. Пациенты приезжают на лечение из других регионов: около 8% всех пациентов - жители Дальневосточного Федерального округа. Также на лечение приезжают из Калининградской и Московской областей, Чеченской Республики, Татарстана, Бурятии, Якутии, Ставропольского, Краснодарского и Красноярского краев", - сообщил Пак.

Собеседник агентства отметил, что самыми востребованными профилями являются травматология и ортопедия (эндопротезирование суставов и реконструктивно-пластические операции), нейрохирургия (имплантация нейростимуляторов), абдоминальная хирургия (робот-ассистированные операции заболеваний желудочно-кишечного тракта), сердечно-сосудистая хирургия (аорто-коронараное шунтирование, замена клапанов сердца, стентирование коронарных артерий и операции на магистральных сосудах).

Главврач медцентра отметил, что среди дальневосточных медучреждений только в ДВФУ проводят реабилитацию спинальных больных с применением экзоскелета ExoAtlet и проводят роботические операции онкологических пациентов с помощью робота ДаВинчи. Медицинский центр является единственным в ДФО учреждением, которое выполняет глубинную стимуляцию мозга пациентам с болезнью Паркинсона.