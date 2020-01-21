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Власти Одессы отказались передать в Киев "Золотую звезду" города-героя

В Историко-топонимической комиссии исполнительного комитета Одесского горсовета пояснили, что в Одессе "она нужнее"

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Историко-топонимическая комиссия исполнительного комитета Одесского горсовета решила оставить медаль "Золотая звезда" города-героя и не передавать эту награду в Национальный военно-исторический музей Украины в Киеве.

"Пусть хранится в Одессе. Тут она нужнее", - прокомментировал решение член комиссии, краевед Александр Бабич.

Как пишет издание "Думская", вместе с медалью предлагалось передать орденскую книжку и грамоту. После обсуждения комиссия решила отклонить предложение. "Золотая звезда", орден Ленина и документы останутся в зале горсовета Одесской мэрии под стеклом, как было раньше.

Одесса получила награду и звание города-героя 8 мая 1965 года в честь 20-летия победы над фашизмом.

Одесса была в числе первых городов, подвергшихся нападению фашистских захватчиков. Уже в августе 1941 года город был полностью окружен с суши, оставалось только морское сообщение посредством Черноморского флота. Для защиты города был создан специальный Одесский оборонительный район, который стойко защищал границы города и отбивал атаки фашистов. Оборона Одессы длилась с 10 августа по 16 октября 1941 года. Одесса была освобождена советскими войсками 10 апреля 1944 года.

За беспримерное мужество и отвагу, проявленные в годы Великой Отечественной войны при обороне города, Одессе было присвоено звание города-героя. Впервые городами-героями были названы города Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса в приказе Верховного Главнокомандующего (И. В. Сталин) 1 мая 1945 года. Официально это звание было закреплено за ними в указе Президиума Верховного Совета СССР об утверждении положения о почетном звании "Город-герой" от 8 мая 1965 года.

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