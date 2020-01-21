СМИ: в кабмине ФРГ 33 тыс. компьютеров продолжают работать на устаревшей Windows 7

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Около 33 тыс. рабочих компьютеров сотрудников кабмина Германии и других правительственных органов работают на операционной системе Windows 7, которую компания Microsoft перестала поддерживать. Об этом сообщила во вторник газета Handelsblatt со ссылкой на конфиденциальный ответ МВД ФРГ на парламентский запрос фракции "зеленых".

"Федеральное правительство несет ответственность за то, что информационные системы Ведомства федерального канцлера, министерств и ведомств оказались недостаточно защищены, - заявил зампред фракции "зеленых" в Бундестаге Константин фон Ноц. - В свете устойчивой потенциальной угрозы это является халатностью". По его мнению, количество устройств, которые работают на старой операционной системе, может быть существенно выше, поскольку "правительство не владеет ситуацией в полной мере".

Представитель Христианско-демократического союза Гюнтер Крингс заявил, что компьютеры на Windows 7 все равно можно обновить, но по специальному лицензионному тарифу. На это в текущем году могут быть направлены около €800 тыс., говорится в статье.

Американская компания Microsoft 14 января прекратила поддержку Windows 7, которая была выпущена в 2009 году. Компьютеры, на которых установлена система, продолжают функционировать, но Microsoft больше не оказывает бесплатной технической поддержки и не выпускает обновления к ней.