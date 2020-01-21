В Кизляре выписали 84 госпитализированных с острой кишечной инфекцией

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Врачи в дагестанском городе Кизляре выписали 84 человека, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, в больнице остаются еще 126 человек, в том числе 79 детей. Об этом сообщается на сайте администрации города.

"На 21 января из больницы Кизляра выписали 84 человека, среди них 34 ребенка. В настоящее время в центральной больнице города остаются 126 взрослых, из них 79 детей. Врачи оценивают их состояние как легкой и средней степени тяжести. Только за сутки выписали 47 человек, из которых 23 ребенка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с 6 по 21 января зарегистрировано 324 случаев острой кишечной инфекции, 168 из них - у детей.

"По поручению министра здравоохранения Джамалудина Гаджиибрагимова в Кизляре находятся лучшие специалисты из Махачкалы, которые вместе с коллегами из ЦГБ Кизляра занимаются лечением пациентов. Прививку от гепатита А сделали 1700 человек, это в основном дети, проживающие в микрорайоне Черемушки. Интенсивными темпами проходит профилактическое фагирование населения. Так, интести-бактериофаг получили 1945 человек, из них 1745 - дети", - сообщает администрация.

Общегородской санитарный день

В Кизляре 21 января объявлен общегородским санитарным днем. В учреждениях, организациях, на предприятиях, в том числе и коммерческих, проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия. "Спецтехникой МЧС проводится обеззараживание территорий городских рынков, улиц, скверов, вокруг мусорных баков и т. д.", - уточнили в мэрии.

Кроме того, в городе продолжаются мероприятия по обеззараживанию воды, вакцинированию. "Причем гиперхлорирование воды проводится по всей магистральной сети. На двух насосных станциях установили мобильные системы капельного хлорирования. Также продолжается подвоз воды в микрорайоны, где временно прекратили подачу питьевой воды в целях безопасности. В детских садах и школах города используют только бутилированную воду", - сообщили в администрации Кизляра.

Также с 21 по 23 января в школе № 7 и гимназии № 6 отменили занятия. "Очаг инфекции был выявлен вблизи школы № 7, где обучаются более 1 тысячи детей. Всего из-за приостановления учебного процесса школы города не будут посещать 2 тысячи 383 учащихся", - сообщили в мэрии.

По факту отравления жителей Кизляра возбуждено уголовное дело. Причиной массового отравления людей в городе, по данным прокуратуры республики, стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе.