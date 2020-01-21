Комитет Совфеда по образованию проверит потребность региональных вузов в бюджетных местах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре вместе с Минпросвещения и Минобрнауки намерен в феврале текущего года проверить потребность региональных вузов в бюджетных местах. Об этом во вторник на заседании комитета заявила его председатель Лилия Гумерова.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, причем приоритетными должны стать региональные учебные заведения.

"Мы хотим сейчас с Министерством просвещения, где касается педагогов, и Министерством науки и высшего образования провести мониторинг [бюджетных мест] по всей России: что нужно субъектам. Далее - провести видеоконференцию, и только с учетом мнения субъектов наши предложения направить в правительство", - сообщила Гумерова.

Она уточнила, что работа запланирована на февраль 2020 года.