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В Саудовской Аравии умер двоюродный брат короля Салмана

Королевский двор уточняет, что принц умер в преклонном возрасте, пережив четверых сыновей и двух дочерей

КАИР, 21 января. /ТАСС/. Принц Бандар бен Мухаммед бен Абдель Рахман бен Фейсал Аль Сауд умер в Саудовской Аравии. Об этом сообщил во вторник королевский двор, передает саудовское информационное агентство САП.

Принц Бандар был двоюродным братом короля и одновременно его шурином, так как был женат на родной сестре монарха принцессе Аль-Бандари бинт Абдель Азиз Аль Сауд, дочери основателя королевства, умершей в 2008 году.

Принц умер в преклонном возрасте, пережив четверых сыновей и двух дочерей. Всего от двух жен у него было 13 детей.

Теги
Саудовская Аравия
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