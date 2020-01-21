США присоединятся к инициативе по высадке на планете 1 трлн деревьев

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты присоединятся к глобальной инициативе Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) по высадке на планете 1 трлн деревьев. Об этом заявил на форуме во вторник президент США Дональд Трамп.

"Я рад объявить сегодня о том, что США присоединяются к инициативе "Один триллион деревьев", запущенной на ВЭФ", - сказал американский лидер.

"Один триллион деревьев" берет начало из провозглашенной Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в 2006 году кампании по озеленению планеты "Посадить миллиард деревьев". В ноябре 2007 года ЮНЕП объявила, что цель этой инициативы, в которой приняли участие миллионы людей, была выполнена.