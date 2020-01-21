В Ульяновске суд обязал iHerb удалить мобильное приложение магазина в России

ТАСС, 21 января. Суд в Ульяновской области постановил удалить из магазинов мобильных приложений в России приложение по распространению биологически активных добавок (БАД) iHerb. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Ульяновского областного суда.

"Суд постановил удалить мобильное приложение. Речь идет о приложении iHerb", - сказал собеседница агентства.

Как уточняет региональная прокуратура, запрет связан с тем, что с данной платформы "осуществлялась реализация опасной для жизни и здоровья людей продукции". По данным прокуратуры, в приложении размещалась информация о поставках в РФ небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, а также трав и объектов гомеопатии.

"В то же время, согласно экспертному заключению, в некоторых препаратах содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов. Также на интернет-ресурсе предлагаются к приобретению незарегистрированные на территории РФ гомеопатические лекарственные препараты, в том числе под видом БАД", - уточняется в сообщении.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок.