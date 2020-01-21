{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ульяновске суд обязал iHerb удалить мобильное приложение магазина в России

В региональной прокуратуре сообщили, что через это приложение реализовывалась "опасная для жизни и здоровья людей" продукция

ТАСС, 21 января. Суд в Ульяновской области постановил удалить из магазинов мобильных приложений в России приложение по распространению биологически активных добавок (БАД) iHerb. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Ульяновского областного суда.

"Суд постановил удалить мобильное приложение. Речь идет о приложении iHerb", - сказал собеседница агентства.

Как уточняет региональная прокуратура, запрет связан с тем, что с данной платформы "осуществлялась реализация опасной для жизни и здоровья людей продукции". По данным прокуратуры, в приложении размещалась информация о поставках в РФ небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, а также трав и объектов гомеопатии.

"В то же время, согласно экспертному заключению, в некоторых препаратах содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов. Также на интернет-ресурсе предлагаются к приобретению незарегистрированные на территории РФ гомеопатические лекарственные препараты, в том числе под видом БАД", - уточняется в сообщении.

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок.

Теги
РоссияУльяновская область
Реклама на ТАСС
Госдума приняла в I чтении законопроект о биологической безопасности России
В тексте также прописаны "меры по снижения распространения иммунодефицитных состояний организма человека, приводящих к повышению риска и частоты возникновения инфекционных болезней"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС