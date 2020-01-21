На Ставрополье 8 февраля выберут объекты для благоустройства

ПЯТИГОРСК, 21 января. /ТАСС/. Жители Ставрополья 8 февраля выберут объекты благоустройства в 22 муниципалитетах на 2021 год в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщила во вторник пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

"Восьмого февраля на Ставрополье пройдет рейтинговое голосование по отбору объектов благоустройства в 2021 году. Посредством голосования будут определены общественные территории, которые в первоочередном порядке будут благоустроены в будущем году", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, выборы пройдут в 22 муниципальных образованиях, где проживают более 20 тыс. человек. Среди них 19 городов и три сельских поселения. В частности, голосование пройдет в городах Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск, Лермонтов, Светлоград, Зеленокумск, Михайловск, в селах Кочубеевское, Александровское и в станице Ессентукской.

"Работы по благоустройству выбранных объектов будут проводиться в рамках реализации краевой госпрограммы "Формирование современной городской среды", которая реализуется [в рамках нацпроекта] в крае с 2017 года. В ходе первых двух лет реализации данного проекта было благоустроено 218 дворовых и 44 общественные территории, а также один городской парк. В 2019 году благоустроено 42 общественные территории и 76 дворовых. А к концу 2024 года планируется отремонтировать 1170 общественных пространств", - отмечается в пресс-релизе.

По инициативе губернатора Ставропольского края на реализацию данного проекта в этом году дополнительно направлено еще 700 млн рублей - это средства федерального гранта, полученного краем за достижение высоких темпов социально-экономического развития.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.