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Запуск Disney+ в странах Западной Европы перенесли на 24 марта

Это произойдет на неделю раньше планируемого запуска 31 марта

ТАСС, 21 января. Корпорация The Walt Disney Company 24 марта запустит собственный онлайн-сервис Disney+ в нескольких странах Западной Европы, что произойдет на неделю раньше планируемого запуска 31 марта. Об этом во вторник сообщается на сайте корпорации.

Сервис станет доступен в Великобритании, Ирландии, Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии и Швейцарии. Пользователи этих стран получат доступ к кинонолентам, снятыми студиями Disney, Pixar, Marvel, LucasFilm, программам National Geographic, а также к новым фильмам и сериалам, созданным для этой платформы.

Летом 2020 года корпорация планирует запустить стриминговый сервис в Бельгии, Португалии и некоторых странах Северной Европы. В настоящее время услуга недоступна на территории России, однако ранее компания заявляла, что работает над расширением сервиса.

В ноябре 2019 года стриминговый сервис был запущен на территории США, Канады, Нидерландов, Австралии и Новой Зеландии.

Теги
АвстрияИспанияВеликобританияИрландияИталияФранцияШвейцария
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