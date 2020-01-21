{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Корсеты, панталоны и сапоги королевы Виктории продали за $21,5 тыс. в Великобритании

Предметы одежды и обуви выставил на торги Родерик Уильямс, праправнук королевского фотографа Александра Хендерсона

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Корсеты, панталоны и сапоги, принадлежавшие британской королеве Виктории (1819-1901), ушли с молотка более чем за £16,5 тыс. ($21,5 тыс.). Об этом сообщило во вторник агентство Press Association со ссылкой на аукционный дом Hansons, который провел торги.

Юбка из тафты, которую носила королева, была продана за £4 тыс. ($5,2 тыс.). За такую же сумму ушли два королевских корсета, а также кожаные сапоги челси. Чулки из шерсти и шелка кремового цвета нашли нового владельца за £1,4 тыс. ($1,8 тыс.), а шелковые панталоны королевы - за £650 ($850).

Предметы одежды и обуви выставил на торги Родерик Уильямс, праправнук королевского фотографа Александра Хендерсона. В конце XIX века тот был личным фотографом Ее Величества и сделал множество снимков королевы и ее окружения.

"Он работал королевским фотографом вплоть до смерти королевы Виктории в 1901 году. Мы думаем, что одежду ему, возможно, отдали слуги королевского дома, может быть в качестве благодарности за то, что он их фотографировал", - приводит агентство слова Уильямса.

Королева Виктория пробыла на троне 63 года и 216 дней. Этот рекорд продержался более 114 лет, до 2015 года, когда его побила праправнучка монарха, нынешняя британская королева Елизавета II. За королевой Викторией закрепилось прозвище "Бабушка Европы" - в браке с принцем Альбертом у нее родилось девять детей. Всего же историки насчитали у пары 42 внуков и 85 правнуков, многие из которых возглавили королевские дома Старого Света. На сегодняшний день прямые потомки Виктории занимают престолы в Великобритании, Норвегии, Испании, Швеции и Дании.

Примечательно, что супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филип, также является потомком королевы Виктории.

Теги
Великобритания
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Роспотребнадзор имеет все необходимое оборудование для диагностики коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС