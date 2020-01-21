Корсеты, панталоны и сапоги королевы Виктории продали за $21,5 тыс. в Великобритании

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Корсеты, панталоны и сапоги, принадлежавшие британской королеве Виктории (1819-1901), ушли с молотка более чем за £16,5 тыс. ($21,5 тыс.). Об этом сообщило во вторник агентство Press Association со ссылкой на аукционный дом Hansons, который провел торги.

Юбка из тафты, которую носила королева, была продана за £4 тыс. ($5,2 тыс.). За такую же сумму ушли два королевских корсета, а также кожаные сапоги челси. Чулки из шерсти и шелка кремового цвета нашли нового владельца за £1,4 тыс. ($1,8 тыс.), а шелковые панталоны королевы - за £650 ($850).

Предметы одежды и обуви выставил на торги Родерик Уильямс, праправнук королевского фотографа Александра Хендерсона. В конце XIX века тот был личным фотографом Ее Величества и сделал множество снимков королевы и ее окружения.

"Он работал королевским фотографом вплоть до смерти королевы Виктории в 1901 году. Мы думаем, что одежду ему, возможно, отдали слуги королевского дома, может быть в качестве благодарности за то, что он их фотографировал", - приводит агентство слова Уильямса.

Королева Виктория пробыла на троне 63 года и 216 дней. Этот рекорд продержался более 114 лет, до 2015 года, когда его побила праправнучка монарха, нынешняя британская королева Елизавета II. За королевой Викторией закрепилось прозвище "Бабушка Европы" - в браке с принцем Альбертом у нее родилось девять детей. Всего же историки насчитали у пары 42 внуков и 85 правнуков, многие из которых возглавили королевские дома Старого Света. На сегодняшний день прямые потомки Виктории занимают престолы в Великобритании, Норвегии, Испании, Швеции и Дании.

Примечательно, что супруг Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филип, также является потомком королевы Виктории.