Совфед попросит кабмин установить единый порядок оплаты труда педагогов по всей стране

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду намерен принять постановление об обращении к правительству РФ по вопросу установления единой отраслевой системы оплаты труда педагогических работников детсадов и школ. Об этом ТАСС сообщила во вторник глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Совет палаты поддержал [проект обращения], надеемся, что и завтра коллеги на пленарном заседании поддержат наше обращение. Мы обращаемся к правительству с просьбой проработать вопрос установления единой отраслевой системы оплаты труда для данной категории работников", - сказала Гумерова.

Она пояснила, что сегодня средняя по России зарплата учителя составляет порядка 40 тыс. рублей. "Но разрыв все-таки огромный. Где-то в субъекте зарплата составляет 20 тыс., а где-то доходит до 100 тыс. Даже понимая, что есть районный коэффициент, особенности субъектов, региональные доплаты, тем не менее мы видим, что разрыв все-таки существенный", - сказала сенатор.

По ее словам, мониторинг, проведенный членами СФ, а также встречи с педагогическим коллективом показали, что майский указ по направлению увеличения зарплаты педагогов выполняется, но очень часто за счет увеличения нагрузки на учителя. "То есть он работал на ставку, а теперь ведет две ставки, чтобы его средняя зарплата была соответствующей. С этой ситуацией надо разбираться", - сказала Гумерова.

Также в документе сенаторы обращают внимание на то, что лишь небольшая доля субъектов РФ - всего порядка 20 - выполняют рекомендации Министерства просвещения РФ, в которых определено, что базовая часть зарплаты педагога должна составлять 70%, а стимулирующие выплаты - 30%. Гумерова отметила, что еще в 17 регионах базовая часть зарплаты составляет 30-50%.

Она подчеркнула, что речь не идет о выравнивании зарплат учителей по всей стране. "Это единый подход к структуре. Надо четко понимать, что есть оклад, за что выплачиваются стимулирующие выплаты. Чтобы ставка была 18 часов, а не так, чтобы ставка составляла немыслимое количество часов. К сожалению, такое имеет место быть. Важно, чтобы подходы были едиными по всей стране", - сказала глава комитета СФ, добавив, что обращение будет направлено в правительство в среду в случае одобрения документа Советом Федерации.