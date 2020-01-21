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Комплекс "Анжи Арена" опроверг сообщения о запрете посещения бассейна женщинами

Информацию о запрете ранее распространили некоторые СМИ

МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Плавательные бассейны для мужчин и женщин имеются в спортивно-развлекательном комплексе "Анжи Арена" в дагестанском Каспийске, сообщил журналистам представитель комплекса "Анжи Арена".

Ранее во вторник в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что руководство спорткомплекса "Анжи-Арена" в Каспийске запретило женщинам посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе.

"На территории стадиона [спортивно-развлекательного комплекса "Анжи Арена" - прим. ТАСС] функционирует два плавательных бассейна, по просьбам посетителей один из них посещают только мужчины, а второй - женщины", - говорится  в сообщении.

Отмечается, что оба бассейна "оборудованы парными, массажными комнатами и другими удобствами для посетителей".

Как уточнил ТАСС представитель комплекса, "запрета посещения бассейна женщинами в спорткомплексе нет".

"Дело в том, что мужчины посещают бассейн, который является самым большим на Северном Кавказе, а второй бассейн с меньшими размерами в соответствующие дни посещают как мужчины, так и женщины", - пояснил собеседник агентства.

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