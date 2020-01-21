Эксперт британской компании QS высоко оценила заслуги Фалькова на посту ректора ТюмГУ

ЛОНДОН, 21 января. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ), ректор которого Валерий Фальков был назначен министром науки и высшего образования РФ, - вуз, смотрящий в будущее, сопоставимый по привлекательности со столичными учебными заведениями. Такое мнение высказала в разговоре с корреспондентом ТАСС Зоя Зайцева, региональный директор британской компании Quacquarelli Symonds (QS), ежегодно публикующей рейтинги лучших учебных заведений мира.

"То, что мне нравится, и что отличает ТюмГУ от многих других университетов, - молодая команда и, по моим ощущениям, демократический формат управления университетом. В отличие от многих других вузов молодые сотрудники имеют возможность влиять на стратегические решения. ТюмГУ - один из тех вузов, который не боится экспериментировать - из среднего регионального университета, во многом благодаря усилиям ректора и налаживанию связей с индустрией, они выросли в весьма сильный влиятельный университет, вполне сопоставимый по привлекательности со столичными, прежде всего с точки зрения работодателей и своих выпускников", - сказала Зайцева.

Поясняя, почему ТюмГУ не входит в список тысячи лучших мировых вузов по версии QS, Зайцева отметила, что университет пока уступает по таким важным показателям, как индекс цитирования и международная узнаваемость. "Я склонна предположить, что сначала мы увидим их в предметных рейтингах, а потом и в глобальном. Потенциально они имеют шанс там оказаться", - сказала собеседница агентства. "Они не достигли своего пика как университет, но развиваются и смотрят в будущее", - добавила Зайцева.

Говоря о будущем фронте деятельности Фалькова, эксперт QS сказала: "Мне хочется верить, что это приведет к большему вниманию к развитию университетов в России. Это скорее позитивный толчок для российского образования".

"Это первый руководитель такого уровня, прошедший школу проекта "5-100" и, на мой взгляд, лучше своих предшественников понимающий, что нужно делать для сохранения исторической силы российского образования одновременно с повышением международного престижа и узнавания", - сказала Зайцева.