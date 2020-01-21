Пять регионов предложили изменить правила пользования ресурсов Куйбышевского водохранилища

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Представители пяти регионов Поволжья выступили с инициативой по внесению изменений в правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища в части ограничения допустимой сработки. Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана по итогам заседания межведомственной комиссии по вопросам подготовки предложений по режимам работы Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ.

Весной 2019 года резко упал уровень воды в Куйбышевском водохранилище на реке Волга, охватывающем территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей.

"Мы выходим с инициативой по внесению изменений в правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища об ограничении допустимой сработки до 51 метров Балтийской системы", - цитирует пресс-служба министра экологии и природных ресурсов республики Александра Шадрикова.

Как уточнил министр, по прогнозам Росгидромета, запас влаги за последние 18 лет является самым низким, "снега нет ни на Нижней, ни на Верхней Волге". "Прошлый год нас сильно задел. При уровне воды в Волге в 49,86 м оголились все берега. Это привело к перебоям в работе речного транспорта, ущербу для туризма и угрозе водным биологическим ресурсам", - цитирует его пресс-служба.

В работе приняли участие представители органов власти из регионов, расположенных на Куйбышевском водохранилище, - Марий Эл, Чувашии, Ульяновской области. Инициативу, как уточнили в министерстве, поддержали все участники заседания, положительный ответ удалось получить также от министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александра Ларионова. Общепринятое решение планируют направить в Федеральное агентство водных ресурсов для последующего рассмотрения.