Медцентр ДВФУ планирует привлекать медицинских туристов из Китая

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) планирует привлекать медицинских туристов из Китая, в том числе через свой сайт. Для этого медорганизация планирует сделать сайт и на китайском языке, сообщил ТАСС главный врач Медицинского центра ДВФУ Олег Пак.

"Специально к нам иностранные пациенты пока не приезжают, мы работаем над этим. В первую очередь, мы планируем привлечь граждан Юго-Восточной Азии, в том числе из Китая. Сайт на русском и английском у нас уже есть, в планах - добавить китайский язык. PR-отдел сейчас работает над проектом, в котором наши иностранные пациенты будут рассказывать о своих впечатлениях лечения в университетской клинике на родном языке, эти видео мы будем выкладывать на сайт", - рассказал он.

В 2018 году услугами медицинского центра ДВФУ воспользовались 1263 иностранных гражданина из Китая, Японии, США, Греции, Бразилии, Украины, Узбекистана, Азербайджана. Как отметил Олег Пак, эти люди не приезжали за медицинскими услугами специально. Большинство из них пребывали в Приморье, и когда у них начались проблемы со здоровьем, они обратились за медицинской помощью в Медцентр ДВФУ. 65,7% иностранных пациентов - студенты и сотрудники ДВФУ.

Медцентр ДФВУ - самое современное медицинское учреждение на Дальнем Востоке, является пилотным проектом правительства РФ. Это первое медицинское учреждение, которое подчиняется министерству образования, а не министерству здравоохранения и входит в состав ДВФУ. Учреждение включает в себя 16 лечебно-диагностических центров по различным профилям, общая площадь Медицинского блока ДВФУ составляет более 76 тыс. кв. м, а количество коек - 209.

Медцентр оснащен уникальным оборудованием, например, таким как экзоатлет и робот ДаВинчи. Учреждение оказывает высококвалифицированную диагностическую, консультативную, лечебную и реабилитационную помощь.