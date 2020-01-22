В Находке на средства гранта готовятся запустить программу адаптации особенных детей

ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники НКО "Мастерская детства" в Находке приступили к отбору участников для программы социальной адаптации детей с особенностями развития. Ее планируется реализовать на средства гранта правительства Приморского края в размере 500 тыс. рублей, сообщила ТАСС учредитель НКО Екатерина Стеблина.

"Сейчас идет подготовительный этап. Занятия по адаптации детей начнутся в марте, программа рассчитана на шесть месяцев", - сказала Стеблина.

В программе социальной адаптации смогут принять участие семьи, в которых есть дети с хроническими и врожденными заболеваниями в возрасте от 2 до 8 лет. В "Мастерской детства" их будут готовить к школе и детскому саду. Как отметила Стеблина, занятия рассчитаны на детей с легкой и средней тяжестью заболеваний. Для родителей будут проводить лекции и семинары.

Стеблина добавила, что в программе смогут принять участие 20 детей, однако желающих больше - поступило уже около 30 заявок. "Участников программы мы определим по итогам собеседования. Пока планируем создать четыре группы, в каждой из которых будет пять человек разного возраста с разными заболеваниями", - уточнила она.

Занятия с детьми будут проходить два раза в неделю, для родителей предусмотрены шесть лекций и шесть тренингов-семинаров. Как отметила Стеблина, психологи НКО "Мастерская детства" будут также проводить индивидуальные консультации.

В 2019 году, по данным пресс-службы правительства, сумма грантовой поддержки НКО из бюджета края составила 65 млн рублей. Из этих средств 10 млн выделены на реализацию региональных проектов нацпроекта "Демография", в том числе на увеличение продолжительности здоровой жизни населения.

Нацпроект "Демография"

Нацпроект "Демография" в Приморье реализуют по четырем направлениям: увеличение рождаемости, повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, увеличение продолжительности здоровой жизни населения и увеличение числа граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом.