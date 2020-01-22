Тело умершего на Кабо-Верде моряка доставят в Россию 24 января

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Тело задержанного в Кабо-Верде моряка Сергея Животова, который умер на прошлой неделе в больнице города Прая после продолжительной болезни, доставят в Москву 24 января. Об этом ТАСС в среду сообщил депутат Госдумы Алексей Веллер, координирующий взаимодействие адвоката моряков и их семей.

Сергей Животов был членом экипажа судна Eser, задержанного в январе 2019 года в порту Прая на западе Африки по подозрению в контрабанде наркотиков. Российский моряк был 5 января переведен из тюрьмы "Сан Мартиньш" в городскую больницу в связи с резким ухудшением самочувствия. Позже посольство РФ в Кабо-Верде сообщило, что он умер от осложнений, вызванных хроническим язвенным колитом.

"Наш фонд [благотворительный "Фонд Мурманск"] совершил оплату [транспортировки], и мы ждем, что тело будет доставлено 24 января в Москву", - сказал Веллер.

По его словам, тело Животова по решению его семьи перевезут для захоронения в Вологду. Стоимость транспортировки тела оценивали в сумму около €10 тыс.

В конце января 2019 года шедшее под флагом Панамы грузовое судно Eser, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Праи. По данным посольства России в Кабо-Верде, правоохранительные органы африканской страны подозревают моряков в контрабанде более девяти тонн кокаина. Под стражу были взяты 12 россиян - 11 моряков и капитан. Морякам предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и участии в организованном преступном сообществе. Веллер ранее сообщал, что из обвинительного заключения исключили один из трех пунктов - об участии в отмывании денег.