Путин согласен с идеей ужесточить ответственность за нарушения в поставках питания школам

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей ужесточения требований и ответственности за нарушения при поставках питания в школы. Глава государства сообщил на встрече с общественностью в Липецкой области в среду, что правительство готовит предложения по этому вопросу.

"Сейчас коллеги в правительстве готовят соответствующие предложения. <…> Все, что вы сказали, обязательно учтем", - сказал Путин в ответ на просьбу пересмотреть действующие правила, чтобы полностью "исключить злоупотребление" и случаи доставки в школы некачественного питания.

Закупка местных продуктов

Путин предложил выстраивать в регионах систему закупки местных продуктов в школы для обеспечения учеников начальных классов горячим питанием.

"Чтобы это должным образом заработало, нужно создать инфраструктуру. Если нет столовой, ее нужно сделать, то есть не просто столы поставить, но и оборудование закупить, заключить договоры на поставку продуктов и так далее. В Липецкой области хорошо это сделано, сейчас коллеги додумывают о том, что можно было брать местные продукты. И тогда те, кто занимается местными продуктами, у них сразу появляется рынок сбыта, закольцевание происходит, таким образом надо организовывать и в других местах", - заявил президент.

Он отметил, что в настоящее время горячее питание в школах "далеко не везде есть". "На организацию этой работы нужно определенное время, но уже с 1 сентября у нас предусмотрено движение практически по всем регионам, где этого еще нет. Где есть, слава Богу, нужно поддержать и развивать дальше, а где этого нет, с 1 сентября это должно заработать максимально, насколько это возможно. И нужно подготовить полноценную нормативную базу. Указания будут даны и правительству, и коллегам на местах", - добавил Путин.

Президент также призвал общественные палаты в регионах проконтролировать исполнение поручения. "Общественные палаты в регионах, безусловно, должны подключиться к контролю за тем, что будет происходить реально, потому что деньги мы выделяем большие, нужно, чтобы они были истрачены с умом", - подчеркнул Путин.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию поручил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы в России с первого по четвертый класс.