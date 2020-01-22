Сотрудники аэропорта в Нижнем Новгороде вернули пассажиру забытую сумку с 1 млн рублей

ТАСС, 22 января. Сотрудники нижегородского аэропорта Стригино вернули пассажиру сумку с 1 млн рублей, которую он забыл на стойке регистрации перед вылетом, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе аэропорта.

"Это произошло сегодня около 10:30 утра, агент службы организации перевозок обнаружила на стойкие регистрации сумку, в которой был миллион рублей. Мы оперативно посмотрели, сразу же нашли пассажира и вернули [сумку]", - сказал собеседник агентства.

Сотрудникам аэропорта удалось вернуть пропажу владельцу до вылета рейса.