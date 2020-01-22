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Минфин подсчитает расходы на расширение круга получателей пособия по уходу за инвалидами

На встрече с общественностью в Липецкой области к Владимиру Путину обратилась руководитель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Елена Клочко, которая сообщила, что они не попали в состав тех, кто получил повышенное пособие в 10 тыс. рублей

УСМАНЬ /Липецкая область/, 22 января. /ТАСС/. Минфин подсчитывает, во сколько обойдется расширение круга получателей пособия по уходу за детьми-инвалидами, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с общественностью в Липецкой области.

Во время встречи к президенту обратилась руководитель Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елена Клочко. "Категория семей с инвалидами с детства, к сожалению, абсолютно особенная. Нас не так много, но мы получаем поддержку в виде пособия ЛОУ (пособие лицам, осуществляющим уход за инвалидами - прим. ТАСС), которое регулируется исключительно Вашим указом. Мы не попали в состав тех, кто получил повышенное пособие в 10 тыс. рублей. Если возможно, пожалуйста, давайте рассмотрим меры поддержки для семей этой категории", - сказала она.

Также, по словам Клочко, необходимо расширить круг получателей такого пособия. "Родители трудоспособного возраста, например, открывают НКО и общественные организации для того, чтобы расширить спектр услуг для своих детей, работают бесплатно. Все равно пенсионным фондом это трактуется как получение заработной платы, и даже снимается пособие ЛОУ. Если возможно отрегулировать этот вопрос и еще индексировать это как пенсию, было бы очень здорово", - добавила руководитель ВОРДИ.

"Вы знаете, здесь, мне кажется, вот что нужно сделать - вы сейчас упомянули про тех, кто работает. Но эту меру поддержки не получают не только те, кто работает, но и те, кто получает пособие по безработице. <…> Мне думается, что самое простое - людей поддержать, решив вот эти вопросы. Минфин просто сейчас считает, сколько это стоит, такая задача перед Минфином поставлена", - ответил Путин.

В прошлом году президент РФ поручил увеличить выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства с 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Повышение пособия было произведено автоматически с 1 июля. В таком размере выплата предоставляется осуществляющим уход родителям и усыновителям детей-инвалидов или инвалидов с детства первой группы, а также их опекунам и попечителям. Другим ухаживающим выплата предоставляется в прежнем размере, который сегодня составляет 1,2 тыс. рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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