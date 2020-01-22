Федеральное софинансирование региональных грантов для НКО может составить от 30% до 70%

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Фонд президентских грантов, как ожидается, сможет софинансировать региональные гранты на развитие некоммерческих организаций (НКО) в размере от 30% до 70%. Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный директор фонда Илья Чукалин.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области заявил, что 3 млрд руб. направлены дополнительно в 2020 году на софинансирование региональных проектов по линии Фонда президентских грантов.

"Объем софинансирования будет зависеть от бюджетной обеспеченности регионов. Если регион богатый, он сможет претендовать на 30% софинансирования, а если у региона сложная ситуация с бюджетной обеспеченностью, то, мы это обсуждаем, возможно, будет не меньше 50%, может, и 70% софинансирования от нас", - сказал Чукалин.

Благодаря этой мере "начинающие НКО смогут получить сначала небольшую поддержку на региональном уровне, научиться работать с целевыми средствами, с реализацией проектов, а потом обратиться за федеральной поддержкой", отметил собеседник агентства.

Гендиректор фонда пояснил, что для обеспечения софинасирования региональных грантов субсидия фонду, как ожидается, будет увеличена. "Она сейчас 8 млрд руб., а будет увеличена до 11 млрд руб.", - пояснил Чукалин.

Он подчеркнул, что фонд продолжит и проведение федеральных грантовых конкурсов.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов. Они провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. С момента создания Фонда президентских грантов было проведено семь конкурсов, на них было подано более 62,5 тыс. проектов, созданных более чем 24,1 тыс. НКО. По итогам шести конкурсов 10,5 тыс. проектов получили поддержку на общую сумму более 22 млрд руб.