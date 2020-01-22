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СМИ: на демонтаж АЭС "Фукусима-2" потребуется 44 года

Только подготовка к операции и анализ возможного загрязнения займут около 10 лет

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Вывод из эксплуатации четырех реакторов японской АЭС "Фукусима-2" потребует примерно 44 года до полного завершения работ. Как сообщило в среду агентство Kyodo, соответствующий план энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) представила властям поселка Томиока, распложенного в непосредственной близости от станции.

Работы предполагается разделить на четыре этапа. Около 10 лет займут подготовка к операции и анализ возможного загрязнения. Затем оставшееся время будет потрачено на демонтаж оборудования, самих реакторов, а также на снос зданий.

В процессе вывода АЭС из эксплуатации будут вывезены более 9,5 тыс. использованных топливных стержней и еще около 500 целых сборок с радиоактивным топливом. По предварительным оценкам объемы мусора и других отходов в процессе операции превысят 2 млн тонн. Окончательный план демонтажа Tokyo Electric Power представит в этом году.

Стоимость проекта оценивается в сумму, превышающую $3 млрд. Его реализация предполагает строительство нового хранилища для отработавшего топлива и других ядерных отходов со станции.

"Фукусима-2" находится в 12 км южнее аварийной станции "Фукусима-1". АЭС состоит из четырех энергоблоков мощностью 250 МВт каждый. Они были построены и введены в эксплуатацию в период с 1981 по 1986 год. Во время землетрясения и цунами 2011 года аварию на "Фукусиме-2" удалось предотвратить, и ее реакторы были остановлены.

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