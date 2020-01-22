В Северной Осетии пройдет донорская акция в поддержку детей с лейкозом

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Акция "Спаси жизнь ребенку с лейкозом", посвященная донорству костного мозга, пройдет на станции переливания крови во Владикавказе 27-31 января. Об этом ТАСС сообщили в благотворительном фонде "Быть Добру", который является одним из инициаторов акции.

"Акция будет проводиться в четвертый раз в республике. С 27 января по 31 января каждый день с 09:00 до 13:00 часов желающие смогут сдать 9 мл крови и стать потенциальным донором костного мозга в Республиканской станции переливания крови", - сказал собеседник агентства.

Благодаря проведенным акциям банк потенциальных доноров костного мозга пополнился на 635 человек из Северной Осетии. По крови определяется уникальный состав генов, а данные вносятся в базу Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Акция проводится в рамках проекта Donor Kavkaza совместно с Республиканской станцией переливания крови.