Мосгорсуд утвердил решение об отказе в иске Бари Алибасова к производителю "Крота"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение об отказе в удовлетворении иска продюсера Бари Алибасова, требовавшего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб "Крот", "Ингосстраха" и гипермаркета "Ашан", где было приобретено чистящее средство, которым он отравился. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московской городской суд признал законным решение суда первой инстанции, отклонив жалобу истца", - сказала собеседница агентства. Решение вступило в силу.

Представляющий интересы истца адвокат Андрей Комиссаров заявил ТАСС, что Алибасов будет жаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) "после того, как юристы продюсера исчерпают все ресурсы в российских судах". "Сначала мы обязательно должны пройти процедуру российских судов, а затем обратимся с жалобой в ЕСПЧ", - сказал юрист.

Кроме того, он отметил, что компания-изготовитель средства для прочистки труб "Крот" изменила упаковку чистящего средства, которым отравился Алибасов. "Главная наша миссия выполнена: теперь поток несчастных случаев остановлен - производитель "Крота" в сентябре прошлого года изменил упаковку товара, которая перестала быть похожей на пищевой продукт", - подчеркнул защитник. Ранее в районном суде адвокат неоднократно заявлял, что в России сложилась "печальная статистика отравлений" из-за упаковки средства.

Суть иска

8 октября Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения гражданский иск в интересах Алибасова.

Ответчиками по иску в суде выступали производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан". В качестве соответчика была привлечена страховая компания "Ингосстрах", так как ответственность гипермаркета застрахована в ней. Кроме того, суд привлек к рассмотрению иска Роспотребнадзор в качестве третьего лица. По словам адвоката, представляющего интересы истца, Андрея Комиссарова, моральный вред продюсер оценил в 85 млн рублей, ущерб, причиненный его здоровью, - в 15 млн рублей.

В "Ашане" заявляли, что компания имеет все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб "Крот", а также соблюдает все требования российского законодательства по реализации товаров. В компании также отмечали, что в договоре поставки получены гарантии поставщика, что товар соответствует всем требованиям в отношении качества и безопасности.

Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты. У музыканта были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Через две недели его выписали из больницы. По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, из-за проблем со зрением он принял бутылку с чистящим средством за питьевой йогурт.