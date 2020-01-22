В Шереметьево опровергли информацию о госпитализации пассажира с коронавирусом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Информация о том, что в аэропорту Шереметьево был госпитализирован пассажир с подозрением на новый коронавирус, не является достоверной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта в среду.

"Это не вирус. В медпункт аэропорта обратился гражданин Канады, летевший из Бангкока, с пищевым отравлением. Он уже улетел", - сказали в пресс-службе. По данным источника, у пассажира было низкое давление, а также обнаружен гастроэнтерит.

Как в свою очередь сообщили в Роспотребнадзоре, диагноз пассажира пока не установлен. "Все противоэпидемические мероприятия проведены, пассажиру с признаками острого кишечного заболевания оказывается необходимая медицинская помощь. Точный диагноз пока не установлен. Самолет дезинфицирован", - говорится в сообщении.

На сайте Шереметьево сообщается, что на санитарно-карантинный пункт Роспотребнадзора в аэропорту оперативно поступает актуальная информация об обстановке в эпидемиологически неблагополучных по данным ВОЗ странах. В связи с объявленной опасностью распространения коронавирусной инфекции санитарный контроль рейсов из Китая усилен.

Специалисты санитарно-карантинного пункта осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая, при помощи переносных и стационарных тепловизоров. В случае выявления у пассажира повышенной температуры тела на борт немедленно вызывается медицинская бригада здравпункта аэропорта Шереметьево. На сегодняшний день пассажиров с подозрением на это заболевание, прибывших из КНР в Шереметьево, не выявлен.