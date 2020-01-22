Роскомнадзор пока не получил ответ от Facebook и Twitter о локализации баз данных россиян

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Роскомнадзор 31 декабря направил запросы Facebook и Twitter о локализации баз данных россиян. Как сообщил ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров, компании должны проинформировать ведомство о локализации баз данных до конца месяца.

"Мы направили в компании Facebook и Twitter запросы 31 декабря, пока ответ не получен. Регламентный срок ответа - 31 января", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее Роскомнадзор обвинил Facebook и Twitter в нарушении статьи 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, представление которых предусмотрено законом").

Требования об отчете о локализации баз персональных данных российских пользователей в РФ были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года, однако ведомство конкретного ответа не получило. В конце января 2019 года Роскомнадзор инициировал административное производство в отношении Facebook и Twitter. Компании были оштрафованы на 3 тыс. рублей. Позднее Жаров заявил, что компаниям предписано локализовать базы данных российских пользователей в России в срок девять месяцев.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года подписал закон, который вводит многомиллионные штрафы для компаний за отказ перенести данные российских пользователей на территорию России. Так, в случае первого нарушения с юридических лиц могут взыскать от 1 млн до 6 млн рублей, в случае повторного - от 6 млн до 18 млн рублей.