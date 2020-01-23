{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин поздравил Михаила Гусмана с юбилеем

Премьер-министр назвал первого заместителя гендиректора агентства ТАСС успешным журналистом и блестящим интервьюером

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил журналиста-международника, первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана с 70-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

На эту тему
"Пример подлинного профессионализма". Михаила Гусмана поздравили с юбилеем

"Вы - один из самых ярких и успешных журналистов, блестящий интервьюер, имя которого знают далеко за пределами нашей страны. Ваши беседы с мировыми лидерами - это беспристрастный, глубоко профессиональный взгляд, внимание к мельчайшим деталям, владение широким политическим контекстом. Каждое интервью - живая история целых стран со всеми ее сложными поворотами", - подчеркнул премьер.

Михаил Гусман родился 23 января 1950 года в Баку. Окончил Азербайджанский институт иностранных языков и факультет журналистики Бакинской высшей партийной школы. В 1995 году назначен вице-президентом международного аналитического агентства "АНКОМ-ТАСС", в 1998 году возглавил Главное управление международного сотрудничества ИТАР-ТАСС. В октябре 2000 года указом президента РФ назначен первым заместителем генерального директора агентства.

Гусман является ответственным секретарем Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП), вице-президентом Всемирного Совета информационных агентств. Он также занимает пост вице-президента Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА).

Почти 20 лет в эфир выходит его авторский проект "Формула власти". Создатель телецикла был удостоен Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства. Журналист является заслуженным работником культуры РФ, награжден орденом Дружбы, орденом Почета, орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Гусман - лауреат международных премий в области журналистики, уже многие годы представляет Россию в руководстве действующей при ЮНЕСКО Международной программы развития коммуникации.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В Китае разработали успешный метод лечения пневмонии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС