iHerb обжалует решение суда о блокировке мобильного приложения магазина в России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российское подразделение маркетплейса товаров для здоровья и красоты iHerb подало кассационную жалобу на решение Ульяновского областного суда, постановившего удалить фирменное приложение интернет-площадки из магазинов мобильных приложений в России. Об этом ТАСС сообщил гендиректор российского офиса iHerb Илья Микин.

"Наша продукция и условия хранения соответствуют высочайшим мировым стандартам, имеют сертификацию FDA, NSF. Юридическая фирма Dentons уже подала кассацию. Мы уверены, что наша позиция корректна и компания не нарушает российское законодательство", - сообщил он.

Представляющая интересы iHerb компания Dentons в свою очередь подтвердила ТАСС, что кассационная жалоба на решение апелляционного суда действительно была подана, но ситуация не повлияет на развитие маркетплейса в России.

"Принятый Ульяновским областным судом в декабре судебный акт уже не первый и, вероятно, не последний в этом судебном процессе. Компания iHerb уважает российское законодательство, уверена в своей правовой позиции и готова терпеливо отстаивать ее с использованием всех доступных правовых средств. Сложившаяся ситуация не меняет стратегию компании в России", - сообщили в юридической фирме.

Как сообщили ТАСС в канцелярии Засвияжского районного суда города Ульяновска, за последние дни новых кассаций не поступало.

О компании и блокировке приложения

iHerb.com - американский интернет-магазин, занимающийся продажами широкого ряда продукции, в том числе различных витаминов и пищевых добавок, российское подразделение было открыто в РФ в конце 2019 года.

В августе 2019 года Ульяновский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу iHerb на решение Засвияжского районного суда Ульяновска, который постановил удалить фирменное приложение площадки из магазинов приложений, признав содержащуюся в нем информацию запрещенной. Прокуратура направила апелляцию в Ульяновский областной суд, который, как стало известно 21 января 2020 года, удовлетворил требования прокуратуры. По данным региональной прокуратуры, в приложении размещалась информация о поставках в РФ небезопасных биологически активных добавок к пище, в том числе для детей, а также трав и объектов гомеопатии.