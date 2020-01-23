Госдума расширила круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который расширяет круг лиц, которым можно позвонить при задержании полицией.

В частности, уточняется, что право задержанного лица на один телефонный разговор "в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции". В действующей редакции закона отсутствует слово "родственник", речь идет только о возможности уведомления близких родственников задержанного.

Кроме того, сотрудники полиции будут обязаны "сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего от преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев сведения об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию при наличии сведений об этом в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию". "Ранее родственники вынуждены были обзванивать все больницы в поисках попавшего в беду человека", - рассказал журналистам председатель профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Еще одна корректировка обязывает сотрудников полиции проинформировать собственника о проникновении в принадлежащее ему нежилое помещение, произошедшем в его отсутствие. До этого такая обязанность распространялась лишь на проникновение в жилые помещения, пояснил депутат.