CNN: американец нашел у банкомата $27 тыс. и вернул их банку

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Житель Мичигана Джордж Кондеш нашел железную коробку с $27 тыс. на улице возле банкомата и сдал ее в местное отделение банка. Об этом сообщила телекомпания CNN.

По словам Кондеша, он отдал коробку кассиру в банке. "Я спросил: "Предусмотрено ли вознаграждение за $40 тыс.?" Я поставил ее [коробку] на стол, и они [сотрудники банка] были просто ошеломлены", - рассказал житель Мичигана.

Как видно на опубликованной CNN записи с камеры видеонаблюдения, инкассаторы подъехали к банкомату, достали из грузовика несколько железных коробок с наличными, а затем установили их в автоматическое устройство. Затем они уехали, забыв на улице одну из коробок. Через 20 минут к ней подошел Кондеш и стал рассматривать ее. Он увидел на коробке наклейку с надписью "$40 тыс.". Однако, как выяснила позже CNN, в ней находились $27 тыс.

Представители банка сообщили, что Кондеш все же получил вознаграждение, размеры которого не раскрываются. "Речь шла о большой сумме денег, [ее утрата] могла привести к значительным потерям, и мы просто хотели наградить его в знак нашей признательности", - отметила управляющий денежными средствами банка Алисия Стюарт.

Она подчеркнула, что если бы Кондеш не вернул деньги, то банку пришлось бы вызвать полицию, которая смогла бы найти его автомобиль по номерному знаку, зафиксированному камерой, установленной в банкомате. "Я хотела бы надеяться, что обычный человек вернет [деньги банку в аналогичном случае], но не все так считают, - рассказала Стюарт. - Не все знают об установленных камерах".

"Эти [деньги] не мои, и любой честный человек, надеюсь, вернул бы их [банку]", - сказал Кондеш.