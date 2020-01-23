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Электронные аукционы по продаже "красивых" номеров могут запустить с 2021 года

Данная процедура предусматривает изменение в Налоговый кодекс

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Процедура проведения электронных аукционов по продаже так называемых красивых номеров может быть доступна уже с 1 января 2021 года, если соответствующие поправки в закон вступят в силу. Об этом журналистам в четверг сообщил замначальника ГИБДД России Николай Шеюхин.

"Главным исполнителем (разработки документа) является Министерство экономического развития. Проект нормативного правового акта разработан, и он предусматривает изменение в Налоговый кодекс. Общая схема такая - устанавливаются тарифы на стоимость государственных регистрационных знаков, исходя из их буквенного и цифрового обозначения. В обязательном порядке, чтобы субъект смог это право реализовать еще в большем объеме, предусмотрена процедура проведения электронных аукционов. Если в этом виде норматив выйдет, значит предполагаем, что с 1 января следующего года он вступит в действие и будет работать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития совместно с МВД начали работу над закреплением в законодательстве возможности выбора номера после принятия федерального закона от 3 августа 2018 года "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты".

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