Греф подчеркнул необходимость создания учебных программ для развития гибких навыков

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф отметил важность создания учебных программ для развития так называемых гибких навыков. Об этом он заявил на деловом завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Сейчас мы вкладываем миллионы и миллионы в разработку новых школьных платформ для развития гибких навыков (soft skills), потому что никто другой не может этому научить. Это самая большая проблема в нашей стране. Я думаю, что во всем мире то же самое. Кто может нас научить? Кто может научить наших детей, когда у учителей нет такого рода навыков: гибких навыков, эмоциональной гибкости (emotional agility) и других", - сказал он.

Гибкие навыки - комплекс надпрофессиональных умений, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе и при этом не связаны с конкретной предметной областью. В отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании (hard skills) они тесно связаны с личными качествами, а также социальными навыками и управленческими способностями.

Ранее на Гайдаровском форуме Греф высказал мнение, что главным в любом правительстве должен быть министр образования. Тогда он подчеркнул, что в РФ нет учебных программ по развитию гибких навыков для маленьких детей. В частности, до сих пор нет соответствующего ГОСТа для таких программ, добавил он.