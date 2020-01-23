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Экономический форум в Давосе – 2020

Греф подчеркнул необходимость создания учебных программ для развития гибких навыков

Глава Сбербанка отметил, что организация вкладывает "миллионы и миллионы в разработку новых школьных платформ для развития" таких навыков
Глава Сбербанка Герман Греф Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Артем Геодакян/ТАСС

ДАВОС /Швейцария/, 23 января. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф отметил важность создания учебных программ для развития так называемых гибких навыков. Об этом он заявил на деловом завтраке в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Сейчас мы вкладываем миллионы и миллионы в разработку новых школьных платформ для развития гибких навыков (soft skills), потому что никто другой не может этому научить. Это самая большая проблема в нашей стране. Я думаю, что во всем мире то же самое. Кто может нас научить? Кто может научить наших детей, когда у учителей нет такого рода навыков: гибких навыков, эмоциональной гибкости (emotional agility) и других", - сказал он.

Гибкие навыки - комплекс надпрофессиональных умений, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе и при этом не связаны с конкретной предметной областью. В отличие от профессиональных навыков в традиционном понимании (hard skills) они тесно связаны с личными качествами, а также социальными навыками и управленческими способностями.

Ранее на Гайдаровском форуме Греф высказал мнение, что главным в любом правительстве должен быть министр образования. Тогда он подчеркнул, что в РФ нет учебных программ по развитию гибких навыков для маленьких детей. В частности, до сих пор нет соответствующего ГОСТа для таких программ, добавил он.

Теги
РоссияГреф, Герман ОскаровичЭкономический форум в Давосе – 2020
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