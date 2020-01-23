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В МВД оказались не готовы к росту преступлений в сфере IT

Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой признал необходимость в ближайшее время выработать алгоритм для максимальной защиты от этого вида преступлений

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. МВД России оказалось не готово к ежегодному росту преступлений, совершенных в IT-сфере. Об этом в четверг сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве.

"За последние четыре года динамика прироста преступлений в сфере IT ежегодно составляет 70%. Мы оказались не готовы к выполнению задач по обеспечению защиты и финансовых интересов как граждан, в большей степени, так и юридических лиц", - сказал он.

"Мы должны в самое ближайшее время выработать алгоритм для максимальной защиты интересов населения нашей страны от этого вида преступлений", - отметил первый замминистра.

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