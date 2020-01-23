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Ростовский губернатор назвал ложной информацию о наличии у него грин-карты США

По словам Василия Голубева, у него "нет другой страны и никогда не будет"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал ложной распространенную в нескольких Telegram-каналах информацию о наличии у него грин-карты США. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

Ранее в местных СМИ и нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что у Голубева якобы есть грин-карта США. Кроме того, там появилась фотография, на которой якобы запечатлен этот документ.

"У меня нет другой страны и никогда не будет. Я жил, живу и буду жить только в России. И никогда в жизни даже не задумывался. А вранье, которое распространяется, пусть останется на совести тех, кто на этом зарабатывает деньги", - сказал Голубев, отвечая на вопрос о правдивости этих публикаций.

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, предложил внести поправки в Конституцию России, закрепляющие запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для лиц, которые занимают ключевые для обеспечения безопасности и суверенитета страны должности.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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