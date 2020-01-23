Хуснуллин: экологические аспекты проекта Юго-Восточной хорды обнародуют в ближайшее время

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, ранее курировавший стройкомплекс столицы в качестве заместителя мэра, пообещал в ближайшее время прокомментировать информацию о якобы наличии экологических рисков, связанных со строительством Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве.

"По ЮВХ все решения [по экологическим рискам] подготовили, думаю, скоро вы о них узнаете. Очень хотел приехать лично на место и все показать и объяснить, но сейчас времени не хватает даже на сон!" - написал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что у москвичей и экспертов возникли опасения в экологической безопасности проекта в связи с прохождением маршрута строительства ЮВХ вблизи территории Московского завода полиметаллов в районе Москворечье-Сабурово. Рядом с заводом расположен радиационный объект, образовавшийся в результате складирования отходов деятельности "Полиметалла".

Юго-Восточная хорда протянется на 36 км от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД, новая трасса пройдет по 10 районам Москвы, власти рассчитывают реализовать проект максимум в течение пяти лет.

Президент РФ Владимир Путин 21 января назначил Хуснуллина вице-премьером. До этого он занимал пост заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.