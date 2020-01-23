Власти Кубани намерены привлечь госкорпорации к реализации реформы по обращению с отходами

КРАСНОДАР, 23 января. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены привлечь крупные госкорпорации для оказания помощи региону в реализации реформы обращения с отходами в части строительства мусороперерабатывающих заводов, если к тому не проявят интерес инвесторы. Об этом журналистам сообщил в четверг губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее власти на Кубани перенесли срок реализации реформы на 2020 год в связи с высокой долей транспортных расходов при формировании системы зонирования для работы региональных операторов. Сообщалось, что в соответствии с начальной схемой было определено 11 зон, в 2020 году планируется их укрупнить и сократить до пяти. Характерной для региона проблемой является нехватка лицензированных полигонов для хранения отходов.

"Если инвесторы не заинтересуются проектами переработки мусора, к строительству мусороперерабатывающих заводов в крае будем привлекать крупные госкорпорации. Уверен, нас, как курортный регион, поддержит президент", - приводит пресс-служба администрации края слова главы региона.

Уточняется, что такое заявление Кондратьев сделал во время совещания в Белореченском районе в четверг, где на полигоне ТКО произошли выбросы вредных веществ. По данным администрации Краснодарского края, Кондратьев обратил внимание на необходимость тщательного контроля за дальнейшей модернизацией на этом полигоне, так как после первого этапа модернизации в его работе уже были выявлены нарушения. "Без согласования с жителями и положительного заключения экологов проектирование и строительство второй очереди полигона не начнется", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

В конце 2019 года жители поселка Родниковского в Белореченском районе на Кубани пожаловались на неприятный запах из-за работы полигона ТКО, специалисты Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства выявили нарушения технологии захоронения и сортировки мусора. Роспотребнадзор фиксировал выбросы газа метилмеркаптана и сероводорода, в начале 2020 года нарушения в работе полигона были устранены.

Площадь полигона в Родниковском сельском поселении Белореченского района составляет 20,95 га, он обслуживает Белореченский, Туапсинский, Апшеронский районы, а также Горячий Ключ и Сочи. Здесь было запланировано строительство трех площадок для приема и сортировки отходов, одна из них площадью 6 га была введена в эксплуатацию в 2019 году, в дальнейшем планировалось строительство второй очереди полигона площадью 13 га. Полигон эксплуатируется региональным оператором АО "Крайжилкомресурс".