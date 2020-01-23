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В ГИБДД сообщили, что процедура регистрации машин у дилеров займет около двух дней

Заявление должно быть рассмотрено на следующий день после подачи
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Процедура регистрации новых автомобилей у дилеров после их покупки займет в общей сложности около двух дней. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров.

"Процедура с электронными заявлениями как для дилеров, так и для граждан, у нас четко прописана в административном регламенте. Заявление приходит с единого портала, оно регистрируется автоматически в системе и на следующий день после регистрации должно быть рассмотрено. Грубо говоря, с момента подачи до момента окончания регистрационного действия максимум может пройти два дня", - сказал он.

Мишуров пояснил, как именно будет проходить регистрация новых машин в автосалонах без посещения подразделений Госавтоинспекции. "Дилер в соответствии с законом действует от вашего имени при проведении регистрационных действий в Госавтоинспекции. Он готовит пакет документов, удостоверяет вашу личность, идентифицирует ваш автомобиль. Далее весь этот комплект документов в электронном виде направляет в Госавтоинспекцию, после чего эти документы хранятся у дилеров. Когда Госавтоинспекция получает документы, происходят необходимые регламентные проверки и принимаются решения о проведении регистрации. После этого дилер получает обратно через единый портал уведомление о том, что документы готовы, приезжает забирает свидетельство о регистрации автомобиля. И когда вы придете в салон забирать машину, она уже будет иметь свидетельство", - сказал он, отметив, что при желании собственник автомобиля может как и раньше обратиться в любое подразделение ГИБДД для регистрации машины.

В настоящее время, по данным Госавтоинспекции, 10 дилеров уже подали заявки на право регистрации автомобилей самостоятельно, их число со временем будет расти. Стоимость регистрации у дилеров будет составлять 500 рублей.

Покупка автомобиля на вторичном рынке и присвоение номеров

Новый порядок регистрации транспортных средств также предусматривает и самостоятельное изготовление номерных знаков (пластин) - либо у дилеров, имеющих право регистрировать автомобили, либо в специализированных организациях. По данным ГИБДД, стоимость на такую услугу составит не более 2 тыс. рублей, а реестр этих организаций размещен на информационном ресурсе ГИБДД России, в настоящее время их действует более 400. Как пояснил Мишуров, изготавливать номерной знак самостоятельно обязаны будут собственники автомобилей, купившие и зарегистрировавшие машину не в своем регионе. "Житель Москвы, придя в подразделения ГИБДД Москвы может выбрать: либо заплатить повышенную пошлину и получить регистрационный знак (пластину) в подразделении, либо заплатить маленькую пошлину и пойти изготовить знак самостоятельно. Если в подразделение Госавтоинспекции Москвы приходит житель другого региона, который не сможет московские знаки получить, то он платит маленькую пошлину, ему присваивается регистрационный номер, и он идет его изготавливает", - сказал Мишуров, добавив, что с начала года более 25 тыс. человек зарегистрировали автомобили по новым правилам.

Закон, который существенно упрощает государственную регистрацию транспортных средств, вступил в силу с 1 января этого года. Кроме того, новый закон также предусматривает порядок регистрации автомобилей, владельцы которых не достигли 16-летнего возраста, и порядок нанесения дополнительной маркировки на транспортные средства.

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