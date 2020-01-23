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В Петербурге 27 января откроется выставка современной и советской военной техники

В частности, будут показаны бронетранспортер БТР-82А, 100-мм противотанковая пушка "Рапира" и противотанковый комплекс "Штурм-С"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Западный военный округ на 76-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января представит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 26 единиц современной и исторической военной техники, в том числе танк союзников СССР по антигитлеровской коалиции "Шерман". Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Западным военным округом будут представлены 10 единиц современной техники, которой сегодня оснащен округ, а также будет представлено 16 единиц исторической техники, в том числе округ представляет легендарный Т-34, танк ИС-3 и американский танк "Шерман", он впервые будет выставлен на Дворцовой площади", - сказал Евтушенко.

По данным пресс-службы ЗВО, на выставке покажут также бронетранспортер БТР-82А, 100-мм противотанковую пушку "Рапира", противотанковый комплекс "Штурм-С", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", пушечный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С", зенитные ракетные системы "Тор-М2У", бронеавтомобили "Тайфун" и "Рысь" и другие образцы техники.

В рамках интерактивной программы на Дворцовой площади выступят сводный военный оркестр из 150 музыкантов и ансамбль песни и пляски. "Не можем обойтись без угощения, и на Дворцовой площади будет развернуто 10 полевых кухонь, и все желающие смогут угоститься солдатской кашей - гречкой с тушенкой и горячим чаем", - добавил Евтушенко.

27 января торжественные мероприятия пройдут во всех районах Санкт-Петербурга, будут организованы реконструкции и молодежные акции.

Блокада Ленинграда - одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Город находился в осаде на протяжении 872 дней - с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.

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