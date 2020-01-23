Петербургский госуниверситет учредил стипендию имени онколога Андрея Павленко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) учредил стипендию имени онколога Андрея Павленко, который в январе умер от рака. Грант будет финансировать медиапроекты об онкологических заболеваниях, сообщается на сайте вуза.

"Санкт-Петербургский государственный университет учредил стипендию имени скончавшегося онколога Андрея Павленко. Она будет вручаться на научные исследования в области онкологии. Планируется, что грант будет финансировать медиапроекты, которые доносят правдивую информацию об онкологических заболеваниях", - говорится в сообщении.

Андрей Павленко был руководителем центра онкологии Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ. В марте 2018 года врач узнал, что у него агрессивная форма рака желудка в третьей стадии, вероятность излечения в таких случаях - около 5%. После этого доктор запустил на портале "Такие дела" проект "Жизнь человека", где рассказывал о системе онкологической помощи в России, о том, с какими трудностями ему лично, человеку, который знает о своем заболевании все, приходится сталкиваться. В перерывах между этапами лечения онколог продолжал работать с пациентами, проводить мастер-классы и выступать на научных конференциях.

2 января онколог опубликовал прощальное письмо, в котором сообщил, что ему не удалось победить болезнь, призвав при этом всех, кто столкнулся с подобными проблемами, не опускать руки. 5 января он умер.

На сайте проекта "Жизнь человека" также сообщалось, что по договоренности с онкологом решено после его смерти объявить о создании гранта имени Андрея Павленко для фото-, кино-, видеодокументалистов и пишущих журналистов, которые рассказывают в своей работе о людях, борющихся против рака. Половина собираемых средств будет ежемесячно переводиться семье Андрея, вторая половина - распределяться грантовым комитетом на производство материалов о борьбе с онкологией. Позже руководитель отдела спецпроектов портала "Такие дела" Сергей Карпов уточнил, что на средства гранта создадут медиа для публикации историй про онкологические заболевания.

По данным портала Patreon, на котором идет сбор средств, сумма пожертвований на 23 января составляет около $22,8 тыс.