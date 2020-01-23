В Раде оппозиция заблокировала подписание закона о среднем образовании

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталья Королевская и Михаил Папиев зарегистрировали проект постановления об отмене решения парламента о принятии закона о среднем образовании. Текст постановления опубликован в четверг на официальном сайте Рады.

Депутаты считают, что закон нарушает конституцию Украины. Как отмечается в пояснительной записке документа, положения законопроекта нарушают пять статей Конституции и введение в действие принятых норм приведет к дискриминации русскоязычного населения Украины.

Кроме того, в документе отмечается, что согласно конституции законопроект, подготовленный ко второму или повторному второму чтению, заключение главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее чем за десять дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседании Рады. Однако текст проекта закона о среднем образовании ко второму чтению и замечания Главного юридического управления были предоставлены для ознакомления лишь 14 января 2020 года, то есть за два дня до его принятия.

"Ввиду имеющихся нарушений регламентных норм, руководствуясь положениями статьи 48 Регламента, решения Верховной рады могут быть отменены до подписания соответствующего акта председателем Верховной рады Украины", - говорится в пояснительной записке.

До тех пор, пока Рада не рассмотрит это постановление, спикер не имеет права подписать закон и передать его на подпись президенту. Ближайшее пленарное заседание состоится 4 февраля.

Культурный геноцид

Верховная рада 16 января приняла закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе русском. Документ был раскритикован как внутри Украины, так и за ее пределами. Депутаты от украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" пообещали обратиться в Конституционный суд Украины для отмены "этого дискриминационного и антиконституционного акта". В МИД РФ заявили, что новым законом власти Украины продолжают политику насильственной украинизации населения, чем нарушают свои обязательства по защите прав человека.

20 января на официальном сайте офиса президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с призывом к Владимиру Зеленскому наложить вето на закон о среднем образовании. Инициатор документа назвал "культурным геноцидом" ограничение возможности для детей обучаться на родном для них языке.

По мнению автора инициативы, закон о среднем образовании делит украинских детей на сорта. "Высший сорт" - украиноязычные, "первый сорт" - дети крымских татар, "второй сорт" - дети, для которых родной - один из официальных языков ЕС, и самый "низший сорт" - миллионы русскоязычных детей. Именно статья 5 данного закона определяет унизительные доли языка обучения для детей в зависимости от их родного языка", - утверждается в документе.