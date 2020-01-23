Спецдокладчик ООН порекомендовала Кушнеру сменить телефон в целях безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Старшему советнику и зятю президента США Джареду Кушнеру и другим официальным лицам следует сменить свои сотовые телефоны и предпринять другие меры предосторожности в свете данных о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда к взлому телефона главы американской компании Amazon Джеффа Безоса. С таким советом выступила в четверг в интервью телекомпании CNN спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар.

Она и ее коллега Дэвид Кайе, занимающийся вопросами поощрения и защиты права на свободу мнений и их свободное выражение, в среду выразили "серьезную обеспокоенность" полученной информацией, согласно которой, вопреки фундаментальным стандартам прав человека, с аккаунта приложения WhatsApp, принадлежащего кронпринцу Саудовской Аравии, в 2018 году была загружена цифровая шпионская программа, позволившая вести наблюдение за Безосом, владеющим также газетой The Washington Post. По мнению спецдокладчиков, эти сведения могут свидетельствовать "о возможной вовлеченности наследного принца к слежке за Безосом с целью повлиять или заставить замолчать The Washington Post, освещающую события в Саудовской Аравии.

"Я надеюсь на то, что зять Дональда Трампа и другие в настоящий момент проверяют и меняют свои сотовые телефоны, а также связываются с лучшими экспертами в области кибербезопасности с тем, чтобы помочь нам добраться до подноготной таких хакерских стратегий и политики", - заметила Калламар. Она оценила "от средней до высокой" степень вероятности того, что взлом сотового телефона Безоса был осуществлен с аккаунта WhatsApp Мухаммеда бен Сальман Аль Сауда.

"В случае с Джеффом Безосом важно то, что у нас теперь есть доказательство того, как саудовцы выбирают в качестве мишеней телефоны не только проживающих за рубежом диссидентов, но и в целом лиц, [входящих в сферу] стратегических интересов Саудовской Аравии", - добавила спецдокладчик ООН.

CNN напоминает о том, что, по ее данным, старший советник президента США пользовался приложением WhatsApp для переписки с кронпринцем Саудовской Аравии. В администрации США в ответ на запрос телекомпании уточняли, что использование мессенджера "Уотсап" в служебных целях допустимо при ряде условий, о которых Кушнер поставлен в известность.

История вопроса

21 января газета The Guardian выступила с утверждением, что телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, который ему, судя по всему, послал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Шпионская программа могла быть загружена на телефон Безоса в мае 2018 года через видеофайл, который саудовский наследный принц якобы прислал ему через приложение WhatsApp. В течение нескольких часов после этого с телефона главы Amazon был скачан значительный объем файлов.

В марте прошлого года нанятый Безосом частный консультант Гэвин де Бекер заявил, что телефон его клиента был взломан хакерами, работавшими на правительство Саудовской Аравии.