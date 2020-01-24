МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 3,4 тыс. россиян могут пройти альтернативную гражданскую службу в 2020 году вместо службы в армии. Об этом говорится в сообщении Минтруда.

"В новый перечень включено 122 вида работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, с общей потребностью 3 416 человек (в 2019 году в перечень было включено 140 видов работ, профессий, должностей с общей потребностью 3 215 человек)", - говорится в сообщении.

Список включает широкий спектр рабочих профессий и должностей служащих: водитель, маляр, оленевод, врач, преподаватель, слесарь, повар, тракторист, почтальон, лаборант и так далее. По сравнению с прошлогодним списком в перечень на 2020 год добавлены следующие профессии: зверовод, курьер, матрос, оператор котельной, установщик декораций, врач-статистик, гидрогеолог, медицинский регистратор, специалист по социальной работе и другие, отметили в ведомстве.