Пресс-служба главы Чувашии назвала шуткой эпизод во время вручения ключей сотруднику МЧС

ТАСС, 24 января. Эпизод с церемонии вручения главой Чувашии Михаилом Игнатьевым ключей от новых автомобилей сотрудникам главного управления МЧС по республике, в ходе которого он высоко поднял руку, передавая ключи одному из сотрудников, вынудив его подпрыгнуть за ними, является шутливо-дружеским жестом. Об этом в пятницу сообщил ТАСС пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео с церемонии вручения ключей от автомобилей аварийно-спасательных служб. На кадрах глава Чувашии высоко поднимает руку с ключами, а сотрудник МЧС подпрыгивает, чтобы их получить.

"Это шутливо-дружеский жест. Никакого издевательства, злого умысла в действиях главы нет", - сказал собеседник агентства.

Сидоров уточнил, что вручение ключей от автомобилей проходило в дружеской атмосфере. "Если посмотреть на видео, на реакцию людей, которые получали ключи от автомобилей, они все радуются. Когда этот прыжок произошел, все вокруг тоже улыбались. Это все вышло само собой", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, глава республики "уже неоднократно встречался" с этим сотрудником, "был в гостях в этой пожарной части". "Они знакомы", - пояснил Сидоров.

В пресс-службе ГУ МЧС по Чувашии ТАСС сообщили, что ведомство не дает комментариев журналистам по этой ситуации.