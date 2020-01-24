Россияне могут претендовать на полный возврат средств при отказе от туров в Китай

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россияне после рекомендации Роспотребнадзора воздержаться от поездок в Китай могут претендовать на полный возврат средств в случае отказа от тура. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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"Сегодня, например, вышли рекомендации Роспотребнадзора воздержаться от поездок в Китай. Соответственно, аннуляции в Китай уже могут быть с полным возвратом стоимости тура", - отметила Тюрина.

Ранее возврат был возможен только после вычета фактически понесенных туроператором расходов (ФПР). Основанием для того, чтобы выплаты производились в полном объеме, может стать сообщение МИД РФ, Ростуризма или Роспотребнадзора с рекомендацией не посещать ту или иную страну, напомнила представитель РСТ, и Роспотребнадзор в пятницу выступил с такой рекомендацией в отношении Китая.

Отказы от туров пока носят единичный характер, поскольку основным направлением для российских организованных туристов в Китае является остров Хайнань, удаленный от очага вспышки нового типа коронавируса. Ни одного случая заражения новым вирусом на Хайнане пока выявлено не было, подчеркнула Тюрина.

"По Китаю отказы единичные, потому что у нас в Ухань нет вообще никакого турпотока, основной поток идет на Хайнань, а там ни одного случая не зафиксировано. Люди напуганы. Звонят в турфирмы, звонков довольно много, несопоставимо больше, чем отказов [от туров], отказы - единичные", - сообщила она.

Роспотребнадзор в пятницу рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации. В случае, если поездку будет решено не отменять, ведомство рекомендует соблюдать меры предосторожности: использовать маски, мыть руки, не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с участием животных, воздержаться от посещения рынков, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.