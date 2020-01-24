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Китайская вирусная пневмония
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В МИД РФ сообщили, что россиян нет среди заразившихся новым коронавирусом в Китае

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай до стабилизации эпидемиологической ситуации

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Граждан России, по последним данным, нет среди пациентов, заболевших новым типом пневмонии на территории Китая. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

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В тексте говорится, что российское посольство и генконсульства отслеживают ситуацию, устанавливают и поддерживают связь с находящимися в районах распространения заболевания россянами. По информации на 24 января, в Китае среди выявленных пациентов с вызванным новым коронавирусом заболеванием российских граждан нет, отметили в дипведомстве.

В министерстве отметили, что китайские власти предпринимают необходимые меры в целях обеспечения здоровья и безопасности населения.

Роспотребнадзор в пятницу рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в республику до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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