В МИД РФ сообщили, что россиян нет среди заразившихся новым коронавирусом в Китае

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Граждан России, по последним данным, нет среди пациентов, заболевших новым типом пневмонии на территории Китая. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В тексте говорится, что российское посольство и генконсульства отслеживают ситуацию, устанавливают и поддерживают связь с находящимися в районах распространения заболевания россянами. По информации на 24 января, в Китае среди выявленных пациентов с вызванным новым коронавирусом заболеванием российских граждан нет, отметили в дипведомстве.

В министерстве отметили, что китайские власти предпринимают необходимые меры в целях обеспечения здоровья и безопасности населения.

Роспотребнадзор в пятницу рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в республику до стабилизации эпидемиологической ситуации.