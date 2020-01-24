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На президента Бразилии могут подать в суд за слова об "эволюции индейцев"

Ранее Жаир Болсонару заявил, что "индейцы все больше становятся людьми"
Президент Бразилии Жаир Болсонару AP Photo/Eraldo Peres
Описание
Президент Бразилии Жаир Болсонару
© AP Photo/Eraldo Peres

ТАСС, 24 января. Ассоциация индейских народов Бразилии (АИНБ) объявила о намерении обратиться в суд с иском против президента страны Жаира Болсонару. Организация, представляющая интересы коренного населения южноамериканской республики, посчитала расистскими недавние высказывания главы государства.

"Ассоциация индейских народов Бразилии подаст в суд на Жаира Болсонару из-за расистского преступления. Мы, представители коренного населения этой земли, требуем к себе уважения! Болсонару в очередной раз нарушил конституцию, отказав нам в принадлежности к человеческому роду", - написала в пятницу в Twitter Соня Гуажажара, одна из лидеров АИНБ.

Резонансное заявление, о котором идет речь, прозвучало из уст бразильского лидера 23 января, во время его традиционной еженедельной онлайн-трансляции в Facebook. "Индейцы изменились, они эволюционируют <...> Индейцы все больше становятся людьми - такими же, как мы. Поэтому мы сделаем так, чтобы индейцы интегрировались в общество и стали подлинными хозяевами своей земли", - сказал Болсонару.

Возникшая полемика - не первый конфликт бразильского лидера с представителями коренного населения страны. В сентябре 2019 года, открывая внешнеполитическую дискуссии 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Болсонару назвал вождя индейцев каяпо Роани Метуктире "орудием иностранных государств", преследующих собственные цели в Амазонии. По мнению политика, эти страны беспокоятся не об индейцах, а о "природных богатствах, сокрытых в недрах их земель, и биоресурсах" региона.

Теги
БразилияБолсонару, Жаир
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