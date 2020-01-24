Генконсульство России рекомендовало не посещать район в Хьюстоне, где произошел взрыв газа

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Генеральное консульство России в Хьюстоне (штат Техас) рекомендовало воздержаться от посещения района в западной части города, где в пятницу утром произошел взрыв на промышленном предприятии.

"Уважаемые соотечественники, - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского диппредставительства. - В связи со взрывом на промышленном объекте Watson Valve на северо-западе города Хьюстон просьба временно воздерживаться от посещения данного района".

Ранее в пятницу стало известно о том, что в результате взрыва на металлообрабатывающем предприятии погибли два человека и по меньшей мере один пострадал. По информации портала Click2Houston.com, вероятной причиной инцидента стала утечка газа.

Как сообщил журналистам руководитель городской пожарной охраны Сэм Пенья, взрыв был настолько сильным, что соседние здания получили повреждения. Обломки разлетелись на несколько сотен метров от места происшествия. По словам начальника городской полиции Арта Асеведо, нет никаких признаков того, что причиной случившегося был теракт. Власти местного школьного округа приняли решение в целях безопасности отменить занятия в двух расположенных поблизости от места взрыва школах.