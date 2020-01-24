Взрыв произошел в здании в Хьюстоне

ТАСС, 24 января. Взрыв прогремел в здании на северо-западе Хьюстона в штате Техас. Об этом в пятницу сообщается в Twitter полиции города.

"Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе инцидента", - говорится в сообщении.

По данным телеканала ABC, по меньшей мере один человек пострадал. Очевидцы сообщают, что из-за взрыва выбило окна и двери.

Причины пока неизвестны.

Отмечается, что взрыв, произошедший около 4:25 утра (13:25 мск), был такой мощности, что волна ощущалась на большом расстоянии. По предварительным данным, инцидент мог произойти на территории предприятия обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing. В настоящее время на месте работают пожарные.